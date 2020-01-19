Политика
Lenta.ruМедведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит ТАСС. Медведев отметил, что одной из причин стал фактор времени, и напомнил, что занимал пост премьера почти восемь лет.
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