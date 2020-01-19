Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит ТАСС. Медведев отметил, что одной из причин стал фактор времени, и напомнил, что занимал пост премьера почти восемь лет.
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Медведев объяснил, почему правительство ушло в отставку

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Медведев назвал причину отставки правительства

РИА Новости06:56

Медведев назвал еще один фактор для отставки правительства

РБК05:22

Медведев объяснил решение об отставке правительства

Московский Комсомолец05:25

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Lenta.ru05:42

Медведев назвал причины отставки возглавляемого им правительства

News.ru05:18

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

ТАСС05:02
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Политика

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После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
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Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
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ТАСС 08:19
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«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме

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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
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Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing

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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о трансферных предпочтениях каталонцев.
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