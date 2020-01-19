Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью Первому каналу, почему правительство ушло в отставку. По словам Медведева, к этому шагу его побудило послание президента Федеральному собранию, озвученное 15 января.
Читать в источнике
Комментировать1277

Подробнее о событии

Медведев назвал причины отставки правительства

РИА Новости06:56

Медведев подробно объяснил, почему правительство ушло в отставку

Газета.Ru07:39

Медведев назвал причину своей отставки

Телеканал 360°05:57

Медведев объяснил, почему правительство ушло в отставку

RT на русском09:17

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Lenta.ru05:42

Медведев назвал еще один фактор для отставки правительства

РБК05:22

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

ТАСС05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Экономика

Фонды спланировали свое вознаграждение

К постоянной части вознаграждения в размере 0,75% от активов фонды хотят прибавить стоимость услуг пенсионного оператора, которым должен выступать центральный депозитарий.
Коммерсантъ 17:16
Здоровье

Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
RuNews24.ru вчера в 02:08
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 12:10
Здоровье

Екатеринбургская больница № 33 выиграла конкурс Минздрава РФ

В российском Минздраве назвали лучшее медучреждение страны.
Телеканал ОТВ 17 января в 11:23
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Политика

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
РИА Новости 17 января в 11:21
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Происшествия

В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек

В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.
РБК 17:00
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Энергетика

Козак встретился с вице-премьером Белоруссии по нефти

Началась встреча временно исполняющего обязанности вице-премьера Дмитрия Козака с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.
Piter.tv 17 января в 13:12
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Политика

Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

Известия вчера в 09:25
Политика

Зеленский захотел надежных отношений с США при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет иметь надежные отношения с США, не вовлекаясь во внутренние дела американской стороны.
Lenta.ru 17:04
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
РИА Новости 07:38
Авто

Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России

Автоновости дня 05:41
Общество

В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании

Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
Красная весна 11:33
Общество

Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Lenta.ru 16:55
Политика

Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
iReactor 13:09
Гаджеты

Качественные рендеры Samsung Galaxy S20 Ultra опубликовали в Сети

Samsung Galaxy S20 Ultra будут оснащен экраном Dynamic AMOLED в 6,2 дюйма. Селфи-камера получит разрешение в 10 Мп.
ГЛАС.RU вчера в 04:43
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Экономика

«Шереметьево» берет паузу в строительстве новых терминалов

17 января «Шереметьево» открыло пятый пассажирский терминал – С1.
Ведомости 15:41
Космос

Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
RT на русском 17 января в 10:05
Наука

Устанавливать личность научились по танцевальным движениям

Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) обнаружили, что во время свободного танца движения человека можно использовать для определения его личности.
МедиаПоток 07:33
Происшествия

CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи

Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи).
ТАСС 16:21
Киберспорт

DreamLeague Leipzig Major: Team Aster оказалась сильнее TNC Predator

TNC Predator начнет плей-офф турнира с нижней сетки, а Team Aster сыграет с Fnatic за последний слот от группы A в верхнюю сетку.
Inc-news.ru 13:02
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
РИА Новости вчера в 03:15
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Газета.Ru вчера в 18:10
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Технологии

Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?

Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Игромания.ру 15:57
Гаджеты

Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11

Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Актуальные Новости 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное