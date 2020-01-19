Политика
Lenta.ruМедведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит ТАСС. Медведев отметил, что одной из причин стал фактор времени, и напомнил, что занимал пост премьера почти восемь лет.
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В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии
Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.
Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
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Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
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В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
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В «Реале» будет создан специальный департамент по арендам
Руководство мадридского «Реала» собирается бороться со случаями, когда игроки, уходящие в аренду, не играют за свои клубы.
Общество
Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве
На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.
Технологии
Испытания новейшего американского дрона «Гремлин» показали на видео
Компания Dynetics показала видео первого испытательного полета беспилотного аппарата X61A, который разрабатывается в рамках программы Gremlins совместно с Пентагоном.
Футбол
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 23-го тура чемпионата Англии, сообщают пресс-службы команды.
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Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Хоккей
Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ
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Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Авто
В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за 1 млн рублей
Автор объявления указал, что внедорожник оснащен 200-сильным турбированным двигателем, настроенным на высокооктановый бензин АИ98-100.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Армия и оружие
Армия РФ начала получать новейшие танковые снаряды «Лекало»
Минобороны РФ начало приобретать новейшие бронебойные подкалиберные снаряды ЗБМ44 «Лекало», способные поражать современные модификации американских танков M1A2 Abrams.
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Авто
Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет
Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
Футбол
Кудряшов дебютировал в «Антальяспоре» с поражения 0:3
Защитник Фёдор Кудряшов дебютировал в турецком клубе «Антальяспор». В матче 18-го тура Суперлиги его команда проиграла «Гёзтепе» (0:3).
Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
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CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.