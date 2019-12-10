Экономика
ТАССМедведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он считает необходимым увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей.
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"Наиболее успешно растет [по импортозамещению] пищевая, перерабатывающая промышленность, неплохо увеличились объемы нашей отечественной продукции в машиностроении, в радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли, стабильный рост также в химической промышленности", - сказал председатель правительства на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.ТАСС06:18
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