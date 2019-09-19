Экономика
Полиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала
В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
RT на русском 10:20
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и другим госслужащим
Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября, сообщается на сайте правовой информации.
РБК 10:35
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Экономика
Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
«Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 08:26
Политика
Президент Эстонии: Европа устала от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.
Газета.Ru 05:56
Политика
Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина на вечеринке в 2001 году
Говорит Москва 09:58
Экономика
Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат
Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Хоккей
Валуев осудил Кузнецова за употребление наркотиков
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал дисквалификацию форварда Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, передает Sport24.
Газета.Ru 09:28
Футбол
Впервые за 10 лет «Реал» ни разу не пробил в створ ворот
«Реал» проиграл «ПСЖ» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3). Впервые за последние 10 сезонов мадридская команда ни разу не пробила в створ ворот соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 18:37
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Авто
Китайцы сертифицировали в России большой кроссовер GAC GS8
Переживший обновление GAC GS8 засобирался в Россию.
АвтоВзгляд 05:42
Шоу-бизнес
61-летний Алек Болдуин может в шестой раз стать отцом
Известный голливудский актер Алек Болдуин может в очередной раз стать отцом.
Дни24 04:55
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Армия и оружие
В Японии озабочены российско-китайскими отношениями в области обороны
Хотя газета признает, что военные маневры имеют плановый характер, акцент делается на то, что уже второй год подряд в них будут принимать участие и военные контингенты других государств, в первую очередь Китайской Народной Республики, что особенно волнует японские власти.
REGNUM 08:58
Космос
Крымский астроном рассказал, как открыл первую межзвездную комету
Уникальная межзвездная комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта крымским астроном-любителем, сотрудником астрономического научного центра, инженером ГАИШ МГУ Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года.
ФАН 09:15