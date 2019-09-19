Экономика

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаВ 2020 году в России повысят размер материнского капитала

В 2020 году в России повысят размер материнского капитала. Об этом рассказал в своем вступительном слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства 19 сентября, следует из стенограммы на сайте Правительства РФ.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

URA.Ru05:16

Материнский капитал вырастет в 2020 году

Газета.Ru08:09

Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

РБК06:26

Названа сумма материнского капитала в 2020 году

РЕН ТВ06:25

Маткапитал признали важной мерой поддержки российских семей — депутат

Телеканал 360°10:33

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

РИА Новости04:54

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей

RT на русском04:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика

Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
RT на русском 10:20
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика

Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Инфорос 05:25
Политика

Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и другим госслужащим

Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября, сообщается на сайте правовой информации.
РБК 10:35
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес

Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото

Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Экономика

Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы

«Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 08:26
Политика

Президент Эстонии: Европа устала от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.
Газета.Ru 05:56
Политика

Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина на вечеринке в 2001 году

Говорит Москва 09:58
Экономика

Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Хоккей

Валуев осудил Кузнецова за употребление наркотиков

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал дисквалификацию форварда Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, передает Sport24.
Газета.Ru 09:28
Футбол

Впервые за 10 лет «Реал» ни разу не пробил в створ ворот

«Реал» проиграл «ПСЖ» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3). Впервые за последние 10 сезонов мадридская команда ни разу не пробила в створ ворот соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 18:37
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК 17 сентября в 11:19
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Кино

Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Интерфакс 09:59
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Политика

Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

РБК 09:33
Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

RT на русском 03:57
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Общество

Сильный порывистый ветер ожидается в четырех регионах Западной Сибири

ТАСС 06:49
Авто

Китайцы сертифицировали в России большой кроссовер GAC GS8

Переживший обновление GAC GS8 засобирался в Россию.
АвтоВзгляд 05:42
Шоу-бизнес

61-летний Алек Болдуин может в шестой раз стать отцом

Известный голливудский актер Алек Болдуин может в очередной раз стать отцом.
Дни24 04:55
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние

Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Армия и оружие

В Японии озабочены российско-китайскими отношениями в области обороны

Хотя газета признает, что военные маневры имеют плановый характер, акцент делается на то, что уже второй год подряд в них будут принимать участие и военные контингенты других государств, в первую очередь Китайской Народной Республики, что особенно волнует японские власти.
REGNUM 08:58
Космос

Крымский астроном рассказал, как открыл первую межзвездную комету

Уникальная межзвездная комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта крымским астроном-любителем, сотрудником астрономического научного центра, инженером ГАИШ МГУ Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года.
ФАН 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное