Общество
REGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
Читать в источнике
Оценить51
Мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста. Напомню, в соответствии с национальными целями наша экономика должна расти темпами на уровне мировых - 3%. Это вполне достижимо.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru 04:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Общество
Медведев рассказал, как встретит Новый год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет Новый год в домашней обстановке. Об этом он сказал в четверг, 5 декабря.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Происшествия
В Петербурге анонимы «заминировали» больницы, школы и метро
Как сообщает ТАСС, в сообщениях об угрозе взрывов речь идет о 24 петербургских больницах, 57 школах и 22 станциях городского метрополитена.
Политика
Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались
Анонсированные на 5 декабря переговоры между Россией и Украиной о заключении нового договора на транзит газа в Евросоюз не состоятся.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Здоровье
На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях
С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
В США оценили уникальный советский танк для ядерной войны под названием Объект 279.
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
Ранее президент Украины заявлял, что Верховная рада до конца года примет новый закон об особом статусе Донбасса, "который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью".
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
Гаджеты
В декабре будет представлен телевизор Nokia по цене аналогов Xiaomi
Сегодня новинка стоимостью 590 долларов была представлена обществу. Телевизор получил 55-дюймовую панель 4K UHD.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Музыка
«Хохлы не заграница». В соцсетях призвали СБУ не пустить в страну группу «Воровайки»
Блогер Александр Рудоманов возмутился предстоящими гастролями женской группы «Воровайки», исполняющей песни в жанре русского шансона, призвав депутатов написать по этому поводу запросы в СБУ.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Фигурное катание
Трусова выполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выполнила второй по сложности четверной прыжок флип на тренировке перед финалом Гран-при в Турине, сообщает ТАСС.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Происшествия
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва Audi разбила 13 машин
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва автомобиля Audi A7 повредила 13 машин.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Религия
Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и Богом
Телеведущий, гендиректор международного информационного агенства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о наличии у Русской православной церкви разногласий с богом в вопросе суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Политика
Лукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина
Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Политика
Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.