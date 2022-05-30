Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях.
Право аренды на объект культурного наследия федерального значения "Конюшенное ведомство" по льготной программе "Рубль за метр" в результате торгов получила московская компания "Бахчасарай", следует из данных торговой площадки.
Российское правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел России расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.