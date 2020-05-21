Медведева на онлайн-конференции Startup Village попросили высказать мнение о самоизоляции, в ответ он привел четыре тезиса.

с чего всё началось

Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

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