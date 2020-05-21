Коронавирус
ИзвестияМедведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Медведева на онлайн-конференции Startup Village попросили высказать мнение о самоизоляции, в ответ он привел четыре тезиса.РИА Новости07:03
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Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева высказалась о пиаре на разводе с мужем
Некоторые поклонники решили, что Нелли и Кириллу просто удалось сохранить очень теплые отношения, а другие заподозрили их в пиаре на этом разводе.
Bimru.ru 03:41
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
У Кадырова подозревают коронавирус, диагностировано поражение лёгких
Как сообщает Telegram-канал Baza, накануне Кадыров был доставлен в одну из лучших клиник Москвы, где ему диагностировали поражение лёгких.
Евро-футбол.ру 09:15
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО
Киев, 21 мая 2020, 16:01 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО, внеся залог.
REGNUM 09:01
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Спорт
В «Steam» бесплатно раздают «DayZ»
ГЛАС.RU 08:35
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
Общество
Мясников назвал возможное число переболевших коронавирусом россиян
Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией.
Рамблер 06:27
Общество
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:10
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Происшествия
В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
Газета.Ru 07:36
Политика
США передадут аппараты ИВЛ медцентру имени Пирогова в Москве
Государственный департамент США сообщил, что американская сторона безвозмездно передаст аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру им. Пирогова в Москве.
RT на русском 08:34
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Политика
Гендиректор «Туполева» уйдет в отставку
Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в скором времени уйдет со своего поста, рассказал РБК источник в авиапромышленности.
РБК 08:42
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня вчера в 07:47
Общество
Бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Россию
Летом 2019 года Якобашвили заявил Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию до тех пор, пока «с этим делом не разберутся», хотя в пресс-службе бизнесмена данные слова опровергли, пояснив, что бизнесмен не планирует визитов в Москву по причине того, что его основной бизнес не связан с Россией.
ИА Красная Весна 07:21
Общество
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
Общество
Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня
Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Ведомости вчера в 15:23