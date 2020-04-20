Энергетика
Комсомольская правдаМедведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Читать в источнике
Оценить132
То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере, предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда 17:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Народные новости 06:34
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Хоккей
Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд»
Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sports.ru вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Актуальные Новости вчера в 02:11
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Происшествия
1146 литров алкоголя пытались незаконно ввезти в Южно-Курильск
1146 литров алкогольной продукции обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками на судне, прибывшем в Южно-Курильск из Японии.
Сахалин.Инфо 19:40
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Здоровье
Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском 17:40
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
Путин поручил ускорить процедуру регистрации вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать вопрос о быстрой регистрации вакцины против коронавируса.
РБК 10:00
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Команда Virtus.pro победила в гранд-финале ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2, обыграв OG со счётом 3:2. Коллектив Алексея Solo Березина стал обладателем денежного приза в размере 60 тысяч долларов.
Metaratings вчера в 15:55
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Общество
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:53
Происшествия
Хинштейн попросит Генпрокуратуру проверить действия полицейских, устроивших обыск у главы проекта «Омбудсмен полиции»
Депутат попросит проверить законность действий полицейских, которые на прошлой неделе пришли с обыском к главе проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову — в своем твиттере Хинштейн написал, что произошедшее вызывает «множество вопросов».
Эхо Москвы вчера в 17:02
Кино
Джеймс Ганн назвал лучшего Бэтмена
Поклонники творчества режиссера Джеймса Ганна, который снял такие фильмы, как "Стражи Галактики" и "Отряд самоубийц 2" попросили его назвать лучшего, по его мнению, исполнителя роли Бэтмена.
Kinonews.ru 04:47
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую
По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
Энергетика
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Lenta.ru 17:51
Шоу-бизнес
Коул Спроус изменил Лили Рейнхарт с моделью
Недавно в интернете появились слухи о том, что Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart), звезды сериала «Ривердейл» расстались.
Popcake 03:31
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16