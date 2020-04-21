Энергетика

ИзвестияИзвестияМедведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.
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Дмитрий Медведев
То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 17:20

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