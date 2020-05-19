Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно. По его словам, любой кризис всегда вскрывает слабые места экономики.

Медведев заявил, что конца кризису не видно

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