Политика
Piter.tvМедведев заявил, что конца кризису не видно
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно. По его словам, любой кризис всегда вскрывает слабые места экономики.
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Кино
Российские фильмы заработали за рубежом более $50 млн в 2019 году
За последний год кассовые сборы российских картин в зарубежном прокате выросли в 3,5 раза и составили 52,4 миллиона долларов.
Культуромания вчера в 10:45
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Общество
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета вчера в 17:53
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Экономика
Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
Ведомости 08:40
Политика
Медведев анонсировал изменения в идеологии «Единой России»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости идеологических изменений в предвыборной платформе партии.
РИА Новости 07:54
Гаджеты
Zotac представила компьютер-рюкзак VR GO 3.0
Речь идёт о модели VR GO 3.0, которую представили ещё на международной выставке CES 2020.
Игромания.ру 08:17
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
Общество
Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России
Как ранее сообщал «Ридус», основатель Superjob.ru Алексей Захаров опасается, что при продлении режима самоизоляции в России до конца июня без работы могут остаться 20-25 миллионов человек.
Ридус вчера в 17:51
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Авто
Рынок люксовых автомобилей в РФ упал на 62%
Автоновости дня 06:22
Космос
В США представили правила освоения Луны
Кроме того в США настаивают на регистрации космических аппаратов на Луне.
Московский Комсомолец 17 мая в 14:26
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
REGNUM вчера в 08:37
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Экономика
Сбербанк не будет производить вакцину от коронавируса, но поддержит процесс в России
15 мая Сбербанк зарегистрировал компанию ООО "Иммунотехнологии", основным видом деятельности которой заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.
ТАСС 08:21
Общество
Путин: более 50 млрд рублей направлены в регионы РФ для выплат медикам
Москва, 19 мая 2020, 15:07 — REGNUM Российские регионы получили более 50 млрд рублей, предназначенных на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.
REGNUM 08:07
Футбол
Миодраг Божович подчинился решению РФС
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович вернется в Россию 22 мая.
Спорт день за днем 06:34
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Москва ответила NYT на «1700 смертей»
Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38