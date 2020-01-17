Политика
РЕН ТВМедведев назвал смену правительства естественной ситуацией
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ушедших в отставку министров спокойно работать до формирования нового кабинета. Он подчеркнул, что смена правительства — нормальная ситуация в период перемен в стране, передает РИА "Новости".
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Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 06:04
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