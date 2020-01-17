Политика

РЕН ТВРЕН ТВМедведев назвал смену правительства естественной ситуацией

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ушедших в отставку министров спокойно работать до формирования нового кабинета. Он подчеркнул, что смена правительства — нормальная ситуация в период перемен в стране, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать11
Дмитрий Медведев
Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 06:04

Подробнее о событии

Новый премьер-министр России Мишустин встретился сегодня в Белом доме со своим предшественником Дмитрием Медведевым

Эхо Москвы10:00

Медведев пожелал Мишустину успехов в работе

Газета.Ru08:41

Медведев назвал смену кабмина естественной ситуацией в период перемен

РИА Новости06:04

Дмитрий Медведев высказался о своей отставке

Московский Комсомолец06:42

Медведев прокомментировал свою отставку

Lenta.ru06:13

Медведев заявил, что смена правительства в РФ не является чем-то особенным

Интерфакс06:06

Медведев назвал смену правительства естественным процессом

РБК06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
RT на русском 12:33
Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК вчера в 11:28
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Футбол

Официально: Эшли Янг перешел в Интер

Bethub.org 16:00
Армия и оружие

Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана

ТК Звезда вчера в 23:10
Политика

В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование

Депутаты от "Единой России" разработают законопроект, которым предложат внести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до 5 лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.
РИА Новости 08:45
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
РИА Новости 09:46
Политика

Рейтинг одобрения Путина вырос после послания

После послания Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина.
БИЗНЕС Online 06:10
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:33
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Политика

Правительство Медведева подало в отставку

День тектонических сдвигов — правительство России не устояло Сообщение об отставке пришло спустя считанные часы после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.
Национальная служба новостей 15 января в 08:31
Происшествия

Заслуженная артистка РФ арестована по делу «бога Кузи»

Российская газета 09:45
Технологии

Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире

Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
Дни24 04:32
Происшествия

Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области

Газета.Ru 19:24
Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 00:08
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

ToDay News Ufa вчера в 12:18
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:13
Армия и оружие

Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск

Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Военное дело 07:15
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com вчера в 19:12
Происшествия

В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь

В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
News.ru 06:06
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Общество

Два острова в Индонезии ушли под воду из-за глобального потепления

Как отметил исполнительный директор Walhi в Южной Суматре Хайрула Собри, если не будут предприняты меры для решения проблемы глобального потепления, то четыре других острова в этом районе – Бурунг, Калонг, Салах Намо и Крамат, которые находятся на высоте не менее четырех метров над уровнем моря, также исчезнут.
Интерфакс вчера в 06:00
Футбол

Почему «Зенит» и «Спартак» испугались расширения РПЛ до 18 команд

В четверг, 16 января, на общем собрании клубов РПЛ прошло голосование по поводу расширения лиги до 18 команд.
Евро-футбол.ру 09:49
Единоборства

Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем на UFC 246

На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
Нева Спорт 14:53
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 10:13
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости 00:54
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Российская газета 17:00
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Ведомости вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное