Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ушедших в отставку министров спокойно работать до формирования нового кабинета. Он подчеркнул, что смена правительства — нормальная ситуация в период перемен в стране, передает РИА "Новости".

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