Экономика
РБКМедведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников КСИИ рассказать о ситуации в российской экономики.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.
REGNUM 03:16
Футбол
«Крылья Советов» победили «Оренбург»
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».
Свободная Пресса вчера в 06:37
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Kinonews.ru вчера в 16:41
Общество
В сети появились первые фотографии со свадьбы Надаля
В интернете появились первые фотографии со свадьбы второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.
Матч ТВ вчера в 16:15
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Российская газета вчера в 14:49
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости вчера в 12:56
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество
В Роскомнадзоре оценили опыт Китая в сфере регулирования интернета
России есть чему поучиться у Китая в сфере регулирования интернета, особенно с точки зрения технологий, заявил журналистам в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях VI Всемирной интернет конференции.
РИА Новости 02:10
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие
Шойгу рассказал о последствиях военной операции Турции в Сирии
России, Турции и Соединенным Штатам необходимо повысить уровень безопасности в Сирии после начала военной операции Анкары «Источник мира», поскольку события в регионе приняли нежелательный оборот.
REGNUM 02:51
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Газета.Ru 02:06
Единоборства
Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
ТАСС Спорт вчера в 16:33
Армия и оружие
Украинские силовики нарушили перемирие за сутки 38 раз, сообщили в ДНР
16 октября в ДНР сообщили, что за сутки ВСУ нарушили перемирие 40 раз.
Аргументы и Факты 19 октября в 03:33
Кино
Джаред Лето пытался помешать съемкам нового «Джокера»
Джаред Лето был настолько взбешен производством нового фильма о "Джокере" с Хоакином Фениксом в главной роли, что пытался помешать съемкам.
Piter.tv 02:59
Происшествия
Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.
Российская газета 02:51
Происшествия
Истощенная девочка из Орла находится в стабильном состоянии
12-летняя девочка, госпитализированная в Орле с истощением, находится в стабильном состоянии, но испытывает стресс из-за непривычных условий жизни, передает РИА Новости со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.
Аргументы и Факты вчера в 09:27
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
РИА Новости 01:14
Происшествия
Россиянка оставила сына в подъезде и исчезла
Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами.
Lenta.ru 03:27
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:27
Футбол
Уткин назвал бывшего наставника «Спартака» Кононова лжецом
Известный спортивный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о бывшем главном тренере "Спартака" Олеге Кононове как о лжеце.
Газета.Ru 03:23
Шоу-бизнес
33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.
СоцИнформБюро 02:50