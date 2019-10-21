Общество
РБКМедведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
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Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов
Российская газета08:18
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Футбол
На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг
На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
Sportbox.RU 12:09
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 11:19
Политика
Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова
Президент России Владимир Путин ввел экс-главу «РИА Новости Украина», исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
РБК 14:52
Армия и оружие
Курды забросали военных США помидорами и камнями
Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.
News.ru 13:38
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Происшествия
На Украине один человек погиб при крушении вертолета
Вертолет Robinson-44 разбился в Полтавской области, один человек погиб, сообщила в понедельник Госслужба по ЧС Украины.
РИА Новости 15:01
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
ФАН вчера в 08:10
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Политика
Бывший игрок КВН сообщил о назначении на пост советника секретаря СНБО
Бывший игрок КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо объявил, что займет пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Газета.Ru 14:03
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 22:08
Происшествия
Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 10:30
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 14:25
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Вечерний курьер 12:32
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 11:46
Теннис
Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса
В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
ТАСС Спорт 14:05
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня вчера в 07:43
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Авто
Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 03:30
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 09:59
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
РБК 13:48
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48