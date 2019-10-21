В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.

Футбол На матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Политика Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова Президент России Владимир Путин ввел экс-главу «РИА Новости Украина», исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Армия и оружие Курды забросали военных США помидорами и камнями Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Авто АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Происшествия На Украине один человек погиб при крушении вертолета Вертолет Robinson-44 разбился в Полтавской области, один человек погиб, сообщила в понедельник Госслужба по ЧС Украины.

Шоу-бизнес Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Экономика HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.

Общество Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.

Политика Бывший игрок КВН сообщил о назначении на пост советника секретаря СНБО Бывший игрок КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо объявил, что займет пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».

Происшествия Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Теннис Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).

Авто Названы три вредные привычки автовладельцев Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Политика Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате» Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Авто Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Единоборства Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.

Происшествия Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.