Общество
РБКМедведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
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Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов
Российская газета04:18
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Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Армия и оружие
Курды забросали военных США помидорами и камнями
Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Политика
Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик
Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Экономика
У Липецкой области появилось «инвестиционное лицо»
Единая точка входа для инвесторов создана в Липецкой области.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Авто
ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%
ВТБ Лизинг в рамках программы KIA Leasing предлагает автомобили KIA с корпоративными скидками до 11%.
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
Гаджеты
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
Общество
Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Наука
Возникновение аутизма связано с недостатком белка в плаценте
Исследование CHICAGO-A на экспериментальных моделях показывает, что аллопрегнанолон (ALLO), один из многих гормонов, вырабатываемых плацентой во время беременности, очень важен для нормального развития головного мозга плода.
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
Происшествия
СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов
В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Шоу-бизнес
Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Поклонников, которые искренне желают женского счастья своей любимице, не смущает даже то, что Ольга говорила: никаких отношений, кроме дружеских, с Давидом у них нет.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".