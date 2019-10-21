Общество

РБКРБКМедведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Медведев: в России все инвесторы должны иметь одинаковые условия

Вести ФМ05:12

Медведев выступил за равные условия для российских и иностранных инвесторов

ТАСС01:16

Медведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику

ТВ Центр04:45

Медведев назвал способы, как стимулировать иностранцев вкладывать средства в Россию

ГЛАС.RU05:44

Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов

Российская газета04:18

Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

РБК03:39

Медведев рассказал, как привлечь инвесторов из-за рубежа в РФ

УтроNews04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru 07:33
Финансы

ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18 октября в 06:47
Армия и оружие

Курды забросали военных США помидорами и камнями

Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.
News.ru 09:38
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

Lenta.ru 02:53
Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru 09:24
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Газета.Ru 05:36
Финансы

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 19 октября в 23:00
Политика

Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик

Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru 09:14
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 07:10
Экономика

У Липецкой области появилось «инвестиционное лицо»

Единая точка входа для инвесторов создана в Липецкой области.
LipetskMedia.ru 07:53
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru вчера в 03:28
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Авто

ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%

ВТБ Лизинг в рамках программы KIA Leasing предлагает автомобили KIA с корпоративными скидками до 11%.
Ставропольская правда 05:51
Здоровье

Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво

У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 06:16
Гаджеты

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
ФедералПресс 09:12
Общество

Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом

После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Труд вчера в 10:10
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 09:10
Общество

Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони

Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 03:40
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Наука

Возникновение аутизма связано с недостатком белка в плаценте

Исследование CHICAGO-A на экспериментальных моделях показывает, что аллопрегнанолон (ALLO), один из многих гормонов, вырабатываемых плацентой во время беременности, очень важен для нормального развития головного мозга плода.
Машины и Механизмы вчера в 11:23
Общество

Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 06:24
Происшествия

СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов

В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 09:29
Общество

В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес

Бузова показала кольцо на безымянном пальце

Поклонников, которые искренне желают женского счастья своей любимице, не смущает даже то, что Ольга говорила: никаких отношений, кроме дружеских, с Давидом у них нет.
Wday.ru 02:36
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Вечерний курьер 08:32
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное