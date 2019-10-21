В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.

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