Общество

РБКРБКМедведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
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