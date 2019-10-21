Общество
РБКМедведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
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Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов
Российская газета04:18
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Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
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Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Технологии
Выяснено отношение россиян к роботизации и дронам-курьерам
Наибольшее доверие у россиян вызвала технология доставки товаров дронами (54%). К искусственному интеллекту готовы также 54% респондентов.
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Премьера фильма о Льве Яшине может пройти на малой арене «Динамо»
УК готова включится в промоушен картины. Осталось дело за малым: нужно найти финансирование, чтобы покрыть расходы на спецтехнику.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Кино
«Малефисента» стала лидером российского кинопроката
Продолжение фантастической сказки 2014 года под названием "Малефисента: Владычица тьмы" возглавило прокат в России.
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Экономика
В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года.
Футбол
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Кино
Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках
Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору.
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Политика
Зеленского укорили в повторении пути Порошенко
«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал Кузьмин.
Армия и оружие
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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь».
Происшествия
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Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
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Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.