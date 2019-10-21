Общество

РБКРБКМедведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
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Медведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику

ТВ Центрвчера в 08:45

Медведев назвал способы, как стимулировать иностранцев вкладывать средства в Россию

ГЛАС.RUвчера в 09:44

Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

РБКвчера в 07:39

Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов

Российская газетавчера в 08:18

Медведев назвал отличие российской экономики от американской

REGNUMвчера в 06:59

В России все инвесторы должны иметь одинаковые условия, заявил Медведев

РИА Новостивчера в 05:21

Медведев выступил за равные условия для российских и иностранных инвесторов

ТАССвчера в 05:16
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Евразия Daily вчера в 14:34
Армия и оружие

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

РИА Новости вчера в 10:47
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 21:52
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Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru вчера в 14:25
Общество

Коломойский оценил песню о Гонтаревой, чья «хата сгорела от стыда»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оценил юмористический номер студии "Квартал 95" с участием народного хора имени Григория Веревки на инцидент с пожаром в доме бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
РЕН ТВ вчера в 08:26
Общество

Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой

Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
REGNUM вчера в 18:45
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Происшествия

Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

РБК вчера в 13:05
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 20 октября в 17:55
Политика

Горбачев назвал победителей в холодной войне

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия

В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

REGNUM 20 октября в 07:10
Здоровье

Названы причины появления камней в почках

Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда вчера в 19:18
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Политика

Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии.
Известия вчера в 16:43
Политика

В США хотят, чтобы в высадке на Луне участвовали и другие страны

Соединенные Штаты хотят, чтобы в их программе по освоению Луны Artemis участвовали международные партнеры, в том числе те страны, которые сейчас работают вместе с NASA на Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 19:26
Авто

Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости

Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой расстался с девушкой из-за измены

Сам наследник популярной певицы пока не поторопился прокомментировать произошедшую ситуацию, и не объяснил, что стало причиной для расставания.
Bimru.ru вчера в 04:36
Политика

Москва обвинила Вашингтон в блокировке работы России в ООН

Власти США заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других государств в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения, не выдав их представителям визы.
Утро.ru вчера в 16:53
Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru вчера в 14:11
Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку

21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 04:25
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Шоу-бизнес

Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом

Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.
Дни24 вчера в 12:52
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Политика

Die Welt: Путин победил в Сирии без войны

Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей вчера в 04:44
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