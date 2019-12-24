Политика

Мой БрянскМой БрянскМедведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По его словам, у «Газпрома» есть альтернативные варианты по продолжению строительства.
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Для отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Названы сроки задержки строительства «Северного потока — 2» из-за санкций

Life.ruвчера в 22:00

Насколько санкции затормозят «Северный поток - 2»: оценка эксперта

РЕН ТВвчера в 20:37

Названы сроки возможной задержки «Северного потока – 2» из-за санкций США

Известиявчера в 18:11

Эксперты рассказали, что будет с «Северным потоком-2» из-за санкций

Накануне.Ruвчера в 18:48

Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

Lenta.ruвчера в 17:16

Аналитики предсказали задержку реализации «Северного потока — 2» на полгода

News.ruвчера в 19:09

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Мой Брянсквчера в 12:21
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости вчера в 22:56
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Культура

Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками

Екатеринбург-ТВ вчера в 22:38
Происшествия

В Подмосковье полиция задержала производителей поддельных сигарет

Сотрудники полиции Московской области задержали подозреваемых в производстве поддельных табачных изделий и изъяли более двух млн пачек сигарет, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
REGNUM вчера в 23:38
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал американские санкции

В компании оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG прокомментировали санкции США в отношении российского газопровода.
Радио Sputnik вчера в 10:52
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета вчера в 06:50
Происшествия

В Татарстане школьник заявил о полученных во время учений МВД травмах

Коммерсантъ вчера в 06:01
Автоспорт

Леклер подписал новый контракт с «Феррари»

Новый контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, зарплата Леклера повысится более чем втрое.
Все про Спорт ру вчера в 05:51
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com вчера в 02:32
Игры

До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima

Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.
Игромания.ру вчера в 16:51
Общество

«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Аргументы недели 22 декабря в 14:55
Происшествия

Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере

Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также сотрудника городской администрации и зятя градоначальника Хавьера Терреро.
Известия вчера в 22:50
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
РБК вчера в 09:34
Авто

Skoda показала обновленный Skoda Rapid для Китая

Чешская компания Skoda недавно представила новинку Skoda Rapid для рынка России, однако теперь состоялся официальный анонс автомобиля для Китая.
Faktom вчера в 04:55
Наука

В Израиле археологи обнаружили древнейшую в мире дамбу

Поселение эпохи неолита Тель-Хрейц было обнаружено у берегов Израиля в 2012 году, когда древние постройки, находящиеся сейчас на глубине четыре метра, освободили от песка волны зимнего шторма.
РИА Новости вчера в 05:31
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Dgl.ru 22 декабря в 16:58
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru 22 декабря в 14:16
Политика

Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время.
Ридус вчера в 12:17
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Кино

Российских зрителей «Ведьмака» разозлили чернокожие эльф и дриада

Lenta.ru вчера в 02:12
Армия и оружие

Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ в Сирии

ТАСС вчера в 21:11
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.
Ведомости вчера в 14:32
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