Политика
Мой БрянскМедведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По его словам, у «Газпрома» есть альтернативные варианты по продолжению строительства.
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Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Хоккей
«Нью-Джерси» разгромил «Чикаго», Гусев сделал 3 голевые передачи
«Чикаго» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:7). Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился тремя голевыми передачами.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Происшествия
Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками
Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
Хоккей
Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Напомним, что в стане "лавин" выступает отечественный форвард Валерий Ничушкин.
Энергетика
Новак заявил, что Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Россия заняла уверенную нишу в торговле сжиженным газом с Европой и опередила США, заявил телеканалу РБК глава Минэнерго Александр Новак.
Наука
Земля на прослушке
На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
Политика
В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Политика
Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса
Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ.
Экономика
Налоговые изменения: что ждет ИП в 2020 году
Грядущий 2020 год несет для индивидуальных предпринимателей много нового.
Финансы
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Музыка
Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»
Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Музыка
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Происшествия
В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Авто
Названы автомобили, которые мало теряют в цене
Замкнули пятерку лидеров KIA Rio (87,2%) и Hyundai Creta (86%). Премиальные автомобили традиционно теряют в цене сильнее, чем массовые.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Фигурное катание
Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР
Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.
Армия и оружие