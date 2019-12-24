Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По его словам, у «Газпрома» есть альтернативные варианты по продолжению строительства.

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