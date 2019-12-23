Политика
Телеканал 360°Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени». Главный подрядчик по укладке труб после введения запретительных мер приостановил работы и отвел суда.
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Медведев заявил, что «Северный поток-2» достоят несмотря на американские санкции
Комсомольская правдавчера в 11:53
Медведев заявил о завершении возведения «Северного потока-2», несмотря на санкции
Газета.Ruвчера в 11:55
Медведев назвал некритичной задержку с «Северным потоком 2» на несколько месяцев
Интерфаксвчера в 11:51
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