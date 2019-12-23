Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени». Главный подрядчик по укладке труб после введения запретительных мер приостановил работы и отвел суда.
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Медведев заявил, что «Северный поток-2» достоят несмотря на американские санкции

Комсомольская правдавчера в 11:53

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

РБКвчера в 12:13

Медведев заявил о завершении возведения «Северного потока-2», несмотря на санкции

Газета.Ruвчера в 11:55

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RT на русскомвчера в 11:53

«Северный поток — 2» будет достроен, заявил Медведев

РИА Новостивчера в 20:35

Медведев назвал некритичной задержку с «Северным потоком 2» на несколько месяцев

Интерфаксвчера в 11:51

Медведев: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на санкции США

ТАССвчера в 11:31
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