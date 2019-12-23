Политика
Московский КомсомолецМедведев назвал тариф на транзит газа через Украину «гуманным»
Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал тариф на транзит российского газа, о котором стране удалось договориться с Украиной, как «очень гуманный». При этом он отметил, что украинская сторона пыталась «взвинтить» этот тариф, однако успехом эти попытки не увенчались.
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Биатлон
Союз биатлонистов России назвал составы сборных на январские этапы КМ
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных страны на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира, сообщил РИА Новости глава СБР Владимир Драчев.
Политика
Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили
Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Шоу-бизнес
Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Политика
Крымский депутат иронично потребовал отдать мост через Керченский пролив Украине
В ответ на претензии бывшего народного депутата Украины по поводу моста, Попов заметил, что Украине не хватит ни людей, ни машин, ни поездов, чтобы максимально загрузить железнодорожную магистраль.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.