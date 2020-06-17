с чего всё началось

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике» написал, что на сегодняшний день Россия испытывает сразу три внешних экономических шока.

Медведев назвал три главных экономических шока для экономики России

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