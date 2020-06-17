с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,5K

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 364

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 3,7K

Общество В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев COVID-19, общее число заболевших – 561 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Авто Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. 10

Происшествия В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии. 78

Авто Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине Первое, что отметил журналист Михаил Колодочкин, это то, сто многие российские автолюбители пытаются сэкономить на заправке своей машины и подыскивают АЗС с более низкими ценами или заливают вместо АИ-95 бензин марки АИ-92. 3

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 7

Политика Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России Посол ответила на это заявление, сказав, что американские солдаты находятся в Германии не для защиты ее от России, а для демонстрации своей мощи в Африке и Азии. 491

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 499

Футбол ЦСКА подтвердил травму Дзагоева Пресс-служба ЦСКА сообщила, что 30-летний хавбек команды Алан Дзагоев в настоящий момент восстанавливается после повреждения бедра.

Шоу-бизнес Актер из «Бригады» призвал «отстать» от Ефремова Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав оставить артиста в покое. 318