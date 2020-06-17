Экономика

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
РБКвчера в 01:27

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Медведев рассказал о воздействии на Россию трех экономических шоков

Коммерсантъвчера в 02:45

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

РБКвчера в 02:03

Медведев рассказал о трех шоках для российской экономики в 2020 году

РИА Новостивчера в 01:04

Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию

Газета.Ruвчера в 01:37

Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

Комсомольская правдавчера в 01:32

Медведев рассказал о воздействии трёх «экономических шоков» на Россию

RT на русскомвчера в 01:16

Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Lenta.ruвчера в 01:56
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
437
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,5K
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
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Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
2,4K
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
3,7K
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,6K
Общество

В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев COVID-19, общее число заболевших – 561 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:36
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Политика

Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения

Российская газета вчера в 22:31
3
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
10
Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия вчера в 16:16
25
Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
78
Авто

Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине

Первое, что отметил журналист Михаил Колодочкин, это то, сто многие российские автолюбители пытаются сэкономить на заправке своей машины и подыскивают АЗС с более низкими ценами или заливают вместо АИ-95 бензин марки АИ-92.
Тарантас Ньюс 02:09
3
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
7
Армия и оружие

Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
62
Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Lenta.ru вчера в 12:37
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Политика

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ответила на это заявление, сказав, что американские солдаты находятся в Германии не для защиты ее от России, а для демонстрации своей мощи в Африке и Азии.
Замана 01:45
491
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,2K
Футбол

ЦСКА подтвердил травму Дзагоева

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что 30-летний хавбек команды Алан Дзагоев в настоящий момент восстанавливается после повреждения бедра.
Sport.ru 03:14
Авто

BMW презентовал новые BMW M5 и M5 Competition

Кроме новых фар, модернизированные модели M5 и M5 Competition получили иную решетку радиатора с хромированной рамой.
Тарантас Ньюс вчера в 02:39
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Шоу-бизнес

Актер из «Бригады» призвал «отстать» от Ефремова

Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав оставить артиста в покое.
РИА Новости вчера в 17:57
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Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
Kinonews.ru вчера в 16:28
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
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Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 вчера в 04:16
2
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о набранном за время самоизоляции весе

Bimru.ru вчера в 01:55
9
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Газета.Ru вчера в 01:20
747
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