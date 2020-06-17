Экономика
REGNUMМедведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году
«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков», — отметил Медведев. Первым и главным шоком он назвал падение нефтяных цен на мировом рынке, напомнив, что Россия по-прежнему зависима от экспорта углеводородов. Второй шок — следствие ограничений, связанных с коронавирусом.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.РБКвчера в 01:27
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правдавчера в 01:32
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Турция начала военную операцию против РПК в Ираке
Турция заявила о начале на севере Ирака операции «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
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Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер»
Режиссёр нового проекта Пабло Ларраина Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".
Inc-news.ru вчера в 19:07
Армия и оружие
Опубликовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост
Вечерний курьер 01:56
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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
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В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
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Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
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