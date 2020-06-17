Экономика

REGNUMREGNUMМедведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков», — отметил Медведев. Первым и главным шоком он назвал падение нефтяных цен на мировом рынке, напомнив, что Россия по-прежнему зависима от экспорта углеводородов. Второй шок — следствие ограничений, связанных с коронавирусом.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью
 для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
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