Экономика
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
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Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
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Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
Somanyhorses 14:20
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Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
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Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
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Плющенко стал тренером сборной России
Министерство спорта обнародовало документ со списком всех тренеров сборных России по фигурному катанию на коньках в 2020-2021 годах.
Дни.ру 15 июня в 01:23
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Футбол
Дмитрий Рыбчинский: «У Николича больше работы с мячом, чем у Семина»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал, как проходит подготовка команды под руководством нового главного тренера Марко Николича.
Матч ТВ 14:17
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
Наука
На Шри-Ланке обнаружили наконечники стрел возрастом 48 тыс. лет
По словам ученых, наконечники стрел был изготовлены 48 тысяч лет назад. Это самые древние наконечники, найденные за пределами Африки.
Pravda.Ru 06:04
Авто
В России снова стартовали продажи бюджетных автомобилей Chevrolet
Узбекская компания UzAuto Motors сообщила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, которые ранее предлагались у нас под маркой Ravon.
Тарантас Ньюс 15 июня в 03:34
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Происшествия
Еще семь человек с коронавирусом умерли в Иркутской области
Еще семь человек с коронавирусом умерли в Иркутской области.
Твой Иркутск 22:02
Общество
Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя.
РБК 12:16
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Футбол
Стали известны даты матчей сборной России на перенесенном Евро-2020
Ранее сообщалось, что все 12 городов-хозяев подтвердили готовность провести матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.
Metaratings 11:31
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
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«Спартак» распределит квоты среди болельщиков на оставшиеся матчи РПЛ
Московский "Спартак" в ближайшее время распределит квоты среди обладателей абонементов на оставшиеся матчи сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте футбольного клуба.
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При пересечении финской границы задержан беглый осужденный из Ачинска
При пересечении финской границы задержан беглый осужденный из Ачинска.
ИА Запад24 21:25
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
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В Пермском крае выявили еще 67 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе два случая зафиксированы посмертно.
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Источник назвал дату первого за шесть лет пуска тяжелой «Ангары»
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