Экономика
ИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
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Происшествия
У заместителя курганского губернатора подозревают коронавирус
Тест на COVID-19 сдал заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, сообщает источник, близкий к правительственным структурам.
Область 45 03:14
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru вчера в 07:40
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
Вашингтон, 17 июня 2020, 03:37 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны 12 минут геймплея игры Fallout 4: Capital Wasteland.
REGNUM вчера в 20:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Испытания самолета МС-21 прошли с выключенным двигателем
Самолет российского производства МС-21 провел испытательный пролет с одним выключенным двигателем.
Газета.Ru 04:37
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Экономика
Эксперты оценили изменения тарифов ЖКХ с 1 июля
Ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги произойдет 1 июля 2020 года.
Народные новости 04:17
Футбол
Мурад Мусаев официально назначен главным тренером ФК «Краснодар»
Живая Кубань вчера в 10:46
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru вчера в 07:28
Армия и оружие
В Сирии во время патрулирования подорвали российский БТР
В Сирии во время совместного российско-турецкого патрулирования боевики подорвали бронетранспортер ВС РФ.
Профиль вчера в 07:27
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
Общество
После жары в Москве резко похолодает
Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах.
Казанские ведомости вчера в 10:38
Общество
Где в Тульской области болеют коронавирусом: карта 15 июня
Напомним, всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заразились 5436 человек, из них 3401 — вылечились, 60 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались.
Тульская пресса 15 июня в 05:32
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Здоровье
Глава района НСО рассказала о тяжелой ситуации с коронавирусом
Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова в видеообращении рассказала о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в территории.
RuNews24.ru 02:01
Общество
От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены
В части требований к деятельности последних бизнес-сообщество считает целесообразным закрепить запрет на паритет цен: в этом случае онлайн-площадки не смогут запрещать средствам размещения продавать номера дешевле, чем указано на сайтах сервисов.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Политика
Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы
Военнослужащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится 24 июня.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Авто
BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45