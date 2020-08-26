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Российская газета
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".
РИА Новости07:20
Подробнее о событии
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русском07:40
Взгляд.ру

Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС

Взгляд.ру07:55
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Российская газета07:44
Говорит Москва

Медведев пообещал ответ на готовящийся углеродный налог в ЕС

Говорит Москва08:00
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАСС07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфакс07:30
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новости07:20

Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Как следует из доклада бюджетного управления Конгресса США, если правительство откажется продлевать Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то Пентагону при неблагоприятном сценарии потребуется $439 млрд для модернизации ядерного потенциала страны.
Московский Комсомолецвчера в 16:47

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Жесткий прессинг российскими вертолетами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования пост Telegram-канала "Военный обозреватель" Напомним, что инциденты с участием российских и американских военных в Сирии происходят регулярно.
Piter.tv08:36
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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