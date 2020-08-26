Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»
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Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов.В источнике
С чего всё началось
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".
РИА Новости07:20
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