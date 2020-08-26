Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов.