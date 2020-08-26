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Российская газета
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".
РИА Новости07:20
Подробнее о событии
Говорит Москва

Медведев пообещал ответ на готовящийся углеродный налог в ЕС

Говорит Москва08:00
Взгляд.ру

Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС

Взгляд.ру07:55
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новости07:20
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русском07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАСС07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфакс07:30
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Российская газета07:44

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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