Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»
Смотрите также
В Петербурге составлен план запретов на случай новой волны пандемии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Асмус примерила образ сексуальной брюнетки
В РФ предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
Зал Третьяковской галереи на Крымском валу затопило из-за дождя
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
Омские медики 44 часа боролись за жизнь Навального
Шесть стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС по Крыму
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
В США в возрасте 99 лет умер старейший хоккеист мира
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов.В источнике
С чего всё началось
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".
РИА Новости07:20
Подробнее о событии