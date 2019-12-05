Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев пообещал самую низкую в истории России инфляцию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что по итогам 2019 года инфляция будет самой низкой в истории. По его словам, это "не просто цифра", инфляция станет самым низким значением за всю историю России.
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Дмитрий Медведев
Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента.
— Дмитрий Медведев, российский политикLenta.ru 05 декабря в 04:10

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