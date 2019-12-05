Экономика
Газета.RuМедведев пообещал самую низкую в истории России инфляцию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что по итогам 2019 года инфляция будет самой низкой в истории. По его словам, это "не просто цифра", инфляция станет самым низким значением за всю историю России.
Читать в источнике
Оценить
Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента.
— Дмитрий Медведев, российский политикLenta.ru 05 декабря в 04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество
В Нью-Йорке пропала табличка с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину от Наили
Очевидцы сообщают, что со скамейки Центрального парка Нью-Йорка пропала памятная табличка с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину, которую в 2015 году купила телеведущая Наиля Аскер-заде.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей в России за ноябрь
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Наука
Ученые выяснили, что растения издают ультразвуковой визг при стрессе
Музыка
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Единоборства
Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Происшествия
Следователи задержали предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Здоровье
Профессор объяснил, что именно «убивает» сосуды
Глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле рассказал о самых главных врагах сосудов человека.
Авто
В Японии определили лучший автомобиль года
В прошлом году лучшим автомобилем в Японии стал кроссовер Volvo XC40, а годом ранее данный титул достался Volvo XC60.
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Фигурное катание
Загитова заняла итоговое последнее место в финале Гран-при
Общество
Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
Происшествия
Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
Наука
В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.