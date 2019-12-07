с чего всё началось

Договор между Россией и Украиной по вопросу транзита газа состоится, если Украина перестанет требовать выплат по решениям суда. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал условие успешного договора с Украиной по газу

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