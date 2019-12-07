Политика
Вечерняя МоскваМедведев назвал условие успешного договора с Украиной по газу
Договор между Россией и Украиной по вопросу транзита газа состоится, если Украина перестанет требовать выплат по решениям суда. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям, — сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».News.ru05:53
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