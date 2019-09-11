Экономика
ИнтерфаксМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Фигурное катание
Валиева сделала два четверных тулупа на тренировке
Российская фигуристка Камила Валиева исполнила два четверных прыжка в прокате произвольной программы на официальной тренировке этапа юниорского Гран-при в Челябинске.
Матч ТВ 08:50
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Наука
Ученые назвали причину набора веса с возрастом
Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.
Взгляд.ру 08:20
Происшествия
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Политика
В Киеве настроились на сложные переговоры с Россией по газу
Читайте материал: "У Украины остался последний шанс получить российский газ"
Московский Комсомолец 09:10
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Политика
Избирком Севастополя утвердил итоги выборов в заксобрание
Выборы 8 сентября в законодательное собрание утверждены городским избиркомом Севастополя, сообщил журналистам глава избиркома Сергей Даниленко.
РИА Новости 09:38
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Общество
Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову
Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:36
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Баскетбол
Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира
Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.
Газета.Ru 09:28
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Минобрнауки разберется с зарплатами в вузах по просьбе Госдумы
Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
Российская газета 08:08
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Кино
Гарри Поттер и Сириус Блэк встретились в Торонто спустя 12 лет разлуки
Гэри Олдмен и Дэниэл Рэдклифф увиделись впервые за 12 лет.
Piter.tv 07:58
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17