Экономика
Газета.RuМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать строительство арендного жилья, сообщает ТАСС. В программе "Диалог" премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире - около 50%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Общество
В Красноярском крае четвероклассника затравили за прическу с хвостом
Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю начало доследственную проверку по конфликту администрации одной из школ пригорода Красноярска - города Сосновоборск и её ученика из-за его прически.
Новые Известия 14:19
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Наука
Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию
Naked Science 09 сентября в 08:58
Происшествия
Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры
Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
Brexit без сделки грозит Британии катастрофой во многих сферах, прежде всего в экономике и торговле, о чем предупреждали профессиональные и отраслевые объединения, профсоюзу и эксперты.
РИА Новости 12:58
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Гаджеты
Apple презентовала iPhone нового поколения
Компания Apple провела в Купертино презентацию новых моделей смартфонов, на которой были представлены iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Экономика сегодня вчера в 15:35
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
Результат показал, что в атмосфере K2-18b присутствуют пары воды, а также молекулы водорода и гелия.
ТАСС 13:00
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Политика
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Происшествия
Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
Экономика
Ростуризм надеется на пятикратный рост туриндустрии к 2035 году
Пятикратное увеличение объема туристической индустрии в России к 2035 году является целью для Ростуризма.
REGNUM 04:42
Общество
МГУ вошел в топ-200 лучших университетов мира по версии рейтинга THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200 рейтинга, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
РИА Новости 05:50
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером
RT на русском 11:32
Политика
МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38
Политика
Трамп организовал совещание из-за вспышки заболеваний у вейперов
Президент США Дональд Трамп организовал совещание, посвящённое вспышке заболеваний у любителей вейпов.
News.ru 13:55
Общество
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
РИА Новости 12:54
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета 03:57
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
Умелец-энтузиаст из Обнинска Калужской области выставил на продажу гибрид армейской «Шишиги» (ГАЗ-66) и немецкого седана Mercedes-Benz S-Class W140.
Автоновости дня вчера в 16:15
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Жители Норильска в настоящее время делятся в соцсетях фотографиями первого снега и метели.
Экономика сегодня вчера в 23:43