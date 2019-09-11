Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать строительство арендного жилья, сообщает ТАСС. В программе "Диалог" премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире - около 50%.
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Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

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Медведев: надо объяснять, что аренда жилья - это неплохо

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Медведев выступил за расширение рынка арендного жилья

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Медведев похвалил снимающих жилье россиян

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Медведев назвал ключевые условия для развития рынка арендного жилья

РБК09:01

Медведев заявил о необходимости развивать рынок арендного жилья

Известия07:05

Медведев обозначил условия для развития арендного жилья в России

REGNUM06:27
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В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
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Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

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Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка

Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
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Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой

Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake вчера в 15:58
Общество

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Кино

По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
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Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика

Трамп заявил об ошибках Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
Футбол

УЕФА дал название новому еврокубковому турниру

В среду немецкое издание Bild сообщило о том, что руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубкового турнира, который стартует с сезона 2021/22.
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Космос

Индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку на Луне

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Юношеская сборная России по мини-футболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы

Юношеская сборная России (до 19 лет) по мини-футболу лишилась шансов выйти в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Риге.
Sport24.ru 15:10
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
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Общество

В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
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Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram

Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском 15:17
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
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Общество

Дима Билан подарит самарской клинике два монитора

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«Металлург» проиграл второй матч подряд с Воробьевым

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Максим Галкин порадовал поклонниц накачанным торсом

Максим Галкин опубликовал в Instagram эротический снимок. Телеведущий решил порадовать своих поклонниц накачанным торсом.
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В центре Москвы горит здание Минюста

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Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека

Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.
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Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
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