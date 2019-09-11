с чего всё началось

По словам Медведева, в аренде в настоящее время находится около 10% жилья в России. В августе зампред правительства РФ Виталий Мутко заявлял, что улучшить жилищные условия при помощи долгосрочной аренды готовы 4-5 млн российских семей.

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

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Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Гаджеты В Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России Новая линейка смартфонов iPhone компании Apple поступит в продажу в более чем 30 других стран, включая Россию, в пятницу, 20 сентября.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Культура Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать Российский журналист и блогер Юрий Дудь получил сегодня на торжественной церемонии в Московской государственной консерватории имени Чайковского премию "Человек года" по версии журнала GQ.

Наука Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.

Политика Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.

Армия и оружие Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.

Космос Робота Федора больше не отправят в космос Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.

Общество В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

Общество Медведев высказался о короткой рабочей неделе Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Политика Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Происшествия У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в Москве «Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Гаджеты Накопители LaCie Rugged SSD Pro, Rugged SSD и Rugged BOSS SSD Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила три новых системы хранения данных для специалистов креативной индустрии, а также работников отрасли СМИ и развлечений: LaCie Rugged SSD Pro, LaCie Rugged SSD и LaCie Rugged BOSS SSD.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Происшествия Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".

Авто Опубликовано первое изображение нового седана Jaguar XJ Первой моделью на платформе MLA, как раз, станет седан Jaguar XJ нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году.