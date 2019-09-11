Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

По словам Медведева, в аренде в настоящее время находится около 10% жилья в России. В августе зампред правительства РФ Виталий Мутко заявлял, что улучшить жилищные условия при помощи долгосрочной аренды готовы 4-5 млн российских семей.
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Медведев назвал три условия для развития рынка арендного жилья

Финмаркет06:16

Медведев назвал три условия для развития рынка арендного жилья

РИА Новости06:37

Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

ТАСС06:02

Сейчас в аренду в России сдается 7-9% жилого фонда - глава Минстроя

Интерфакс06:08

Медведев выступил за расширение рынка арендного жилья

Российская газета06:15

Медведев назвал условия развития арендного жилья в России

Lenta.ru06:49

Медведев обозначил условия для развития арендного жилья в России

REGNUM06:27
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Финансы

ЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов

Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.
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Раскрыт список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Предстоящая свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей.
VSE42.RU 05:43
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru 09 сентября в 16:31
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Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Политика

Песков: Путин не смотрел фильм Дудя о Беслане

Президент России Владимир Путин не смотрел филь журналиста Юрия Дудя о Беслане, приуроченный к трагедии, произошедшей 15 лет назад, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции "Эхо Москвы".
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В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
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Эксперты назвали продукты, избавляющие печень от токсинов

Эксперты в области питания рассказали о продуктах, которые очистят печень от токсинов.
Рамблер 01:41
Политика

Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Общество

Похолодание придет в Московский регион в выходные

Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
ТАСС 02:12
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Авто

Hyundai «подогрел» крошечный хэтчбек i10

Компания Hyundai представила спортивную версию N Line для модели i10. Это уже четвертый автомобиль в новой линейке.
AutoNews вчера в 03:47
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
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Политика

Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти

По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Политика

Медведев: правительство готовит новый прогноз развития России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:28
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия

На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны

Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом

Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Кино

Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети

Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская не узнала Шаляпина

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что никогда не бегает за мужчинами и готова отпустить Прохора Шаляпина.
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Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Наука

Общего предка всех людей поселили в Южной Африке

ТАСС вчера в 13:44
Политика

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины, соответствующее назначение произвел генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.
Политика Сегодня 04:13
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Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье

Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье о желании провести с ним реванш, заявив, что за 90 секунд отправит того на канвас.
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В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков

Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача.
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Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Политика

В ЕСПЧ начались слушания по иску Украины к России из-за Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России в ЕСПЧ Украина внесла 13 марта 2014 года, заявив о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму.
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