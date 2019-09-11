Экономика
ИнтерфаксМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
По словам Медведева, в аренде в настоящее время находится около 10% жилья в России. В августе зампред правительства РФ Виталий Мутко заявлял, что улучшить жилищные условия при помощи долгосрочной аренды готовы 4-5 млн российских семей.
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Финансы
ЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов
Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Раскрыт список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Предстоящая свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей.
VSE42.RU 05:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru 09 сентября в 16:31
Политика
Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России
Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
РБК 06:48
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Политика
Песков: Путин не смотрел фильм Дудя о Беслане
Президент России Владимир Путин не смотрел филь журналиста Юрия Дудя о Беслане, приуроченный к трагедии, произошедшей 15 лет назад, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 06:00
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Здоровье
Эксперты назвали продукты, избавляющие печень от токсинов
Эксперты в области питания рассказали о продуктах, которые очистят печень от токсинов.
Рамблер 01:41
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Общество
Похолодание придет в Московский регион в выходные
Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
ТАСС 02:12
Общество
Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Авто
Hyundai «подогрел» крошечный хэтчбек i10
Компания Hyundai представила спортивную версию N Line для модели i10. Это уже четвертый автомобиль в новой линейке.
AutoNews вчера в 03:47
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Политика
Медведев: правительство готовит новый прогноз развития России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:28
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru вчера в 11:40
Кино
Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети
Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.
iReactor 03:37
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская не узнала Шаляпина
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что никогда не бегает за мужчинами и готова отпустить Прохора Шаляпина.
Пятый канал 03:42
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Наука
Общего предка всех людей поселили в Южной Африке
ТАСС вчера в 13:44
Политика
Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины
Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины, соответствующее назначение произвел генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.
Политика Сегодня 04:13
Единоборства
Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье
Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье о желании провести с ним реванш, заявив, что за 90 секунд отправит того на канвас.
Нур 05:32
Политика
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача.
РИА Новости 05:47
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Политика
В ЕСПЧ начались слушания по иску Украины к России из-за Крыма
Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России в ЕСПЧ Украина внесла 13 марта 2014 года, заявив о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму.
REGNUM 06:01