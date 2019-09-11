Экономика
ИнтерфаксМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
По словам Медведева, в аренде в настоящее время находится около 10% жилья в России. В августе зампред правительства РФ Виталий Мутко заявлял, что улучшить жилищные условия при помощи долгосрочной аренды готовы 4-5 млн российских семей.
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Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Общество
Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины
Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.
Lenta.ru вчера в 13:11
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Армия и оружие
Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку
Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН вчера в 10:54
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Футбол
Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3
Сборная Англии одержала победу над командой Косово в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:36
Футбол
«Зенит» представил Караваева и Осорио
«Зенит» официально представил новичков команды – Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.
Sports.ru 09:23
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Фигурное катание
Валиева сделала два четверных тулупа на тренировке
Российская фигуристка Камила Валиева исполнила два четверных прыжка в прокате произвольной программы на официальной тренировке этапа юниорского Гран-при в Челябинске.
Матч ТВ 08:50
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Происшествия
В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет
В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru вчера в 08:38
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Происшествия
В старинной башне СИЗО «Бутырка» нашли заключенных
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) нашла двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", передает ТАСС Как рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, на территории находятся четыре старинные башни.
Газета.Ru 02:06
Игры
Авторы Departure анонсировали психологический хоррор Anthology of Fear
Игромания.ру вчера в 12:28
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Происшествия
Петербуржец выстрелил в затылок жене на глазах у детей
В Санкт-Петербурге мужчина на глазах у детей выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 05:55