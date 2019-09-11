Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать строительство арендного жилья, сообщает ТАСС. В программе "Диалог" премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире - около 50%.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

ТАСС06:02

Медведев: надо объяснять, что аренда жилья - это неплохо

РИА Новости06:31

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

Интерфакс05:52

Медведев выступил за расширение рынка арендного жилья

Российская газета06:15

Медведев похвалил снимающих жилье россиян

Lenta.ru07:50

Медведев заявил о необходимости развивать рынок арендного жилья

Известия07:05

Медведев обозначил условия для развития арендного жилья в России

REGNUM06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов остался на второй строчке общего рейтинга UFC

Замана 02:26
Футбол

В Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд

В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».
Невские Новости 10:33
Экономика

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Общество

В Нидерландах оправдана обвинявшаяся в убийстве из-за эвтаназии врач

Окружной суд Гааги в Нидерландах 11 сентября оправдал доктора, которая обвинялась в убийстве за проведение эвтаназии пациентке, страдающей деменцией.
Известия 10:43
Происшествия

Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия

В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет

В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.
Коммерсантъ 09:32
Политика

Верховная Рада одобрила возвращение наказания за незаконное обогащение

Верховная Рада одобрила возвращение уголовной статьи, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение.
Lenta.ru 05:26
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Общество

Член УИК в Москве потребовал отменить итоги выборов из-за клипа Тимати

Собеседник 10:29
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Экономика

Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП

Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
Российская газета 10:54
Политика

Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Гаджеты

Спиннер или паук: как в Сети встретили новый iPhone

Кто-то увидел в расположении камер недавний хит продаж по всем миру - спиннер.
ТК Звезда 01:20
Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП

Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

РБК вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры

Bimru.ru 11:23
Футбол

Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»

Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
RT на русском 10:12
Игры

Ubisoft продолжит выпускать игры с микротранзакциями и открытым миром

Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не будет отказываться от больших и открытых миров в своих играх.
CyberSport.ru 08:59
Политика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Армия и оружие

Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона

В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Политика

В Киеве готовятся к сложным переговорам с Россией по газу

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление, что предстоящие переговоры с Россией по газу обещают быть сложными.
ПолитРоссия 10:16
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика

Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить

Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Политика

Новое правительство сформировали в Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное