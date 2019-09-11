Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать строительство арендного жилья, сообщает ТАСС. В программе "Диалог" премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире - около 50%.
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Медведев: надо объяснять, что аренда жилья - это неплохо

РИА Новости06:31

Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

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Lenta.ru07:50

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