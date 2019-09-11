Экономика
Газета.RuМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать строительство арендного жилья, сообщает ТАСС. В программе "Диалог" премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире - около 50%.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года.
RT на русском 06:29
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти
Ранее продюсер и подруга актрисы Ксения Рубцова рассказала каналу "Звезда", что в СК поступил ряд заявлений от близких друзей Элины Авраамовны.
Российская газета 05:50
Политика
Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
Известия 07:04
Происшествия
Ученый, поджегший себя у здания Госсовета Удмуртии, скончался
Врачи не смогли спасти жизнь 79-летнему Альберту Разину, ученому, кандидату философских наук, заслуженному деятелю науки республики, который вышел сегодня с пикетом к зданию Госсовета.
Эхо Москвы вчера в 09:00
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Футбол
Марселино уволят из «Валенсии» из-за ссоры с президентом
По информации испанских медиа, главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Торал покинет команду из-за разногласий с президентом Питером Лимом.
Матч ТВ 08:08
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Депутат Госдумы России по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн в твиттере назвал дату повторного концерта Димы Билана в Самаре.
Газета.Ru 04:06
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Гаджеты
Сколько дней нужно работать для покупки нового iPhone
Интернет сервис Picodi.com провел исследование, чтобы разобраться, сколько нужно дней работать в разных странах, чтобы позволить себе новое устройство от Apple.
Ferra 06:46
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
В Госдуме предлагают зафиксировать в ТК права дистанционных работников
Сегодня речь идет совсем о другом — о том, что люди могут работать удаленно от своего работодателя за тысячу километров, живя в другом часовом поясе, выполняя просто конкретно трудовые функции.
REGNUM 07:13
Футбол
Кевин-Принс Боатенг: «Молодые футболисты зарабатывают слишком много денег»
Не может быть, чтобы молодой человек, которому 18 лет, зарабатывал четыре миллиона евро в год.
Спорт-Экспресс 08:19
Происшествия
Пожар на Кудьминской промзоне в Богородском районе локализован
В нижегородском МЧС сообщили в локализации пожара на Кудьминской промзоне в Богородском районе.
В Городе N вчера в 16:16
Общество
Медведев счел возможным переход на четырехдневную неделю «хоть завтра»
Для ряда профессий четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после эфира программы «Диалог».
Взгляд.ру 07:57
Политика
РФ и Монголия организуют рабочую группу по газопроводу в Китай
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Монголия договорились о создании в ближайшее время рабочей группы по проекту газопровода в КНР.
Политика Сегодня 07:49
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Происшествия
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Армия и оружие
Неизвестное оружие вывело из строя три российских спутниковых аппарата
Информационное агентство РИА новости, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что по неизвестным причинам утратил работоспособность третий космический аппарат системы «ГЛОНАСС».
ГЛАС.RU 03:08