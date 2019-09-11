с чего всё началось

В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

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