Экономика
ИнтерфаксМедведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
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с чего всё началось
Показатели развития рынка арендного жилья в России ниже, чем во всем мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 сентября в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».Известия07:05
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Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
На Украине взорвались военные склады
Lenta.ru 06:30
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе
Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
ТАСС 07:58
Футбол
Вячеслав Караваев: «„Зенит“ – топ-клуб. Коронный пинок от Дзюбы был»
Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о переходе в петербургский клуб, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Sports.ru 08:17
Путешествия
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Происшествия
11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске
В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых оказался ребенок. В Сети появилось видео с места происшествия.
РЕН ТВ 03:41
Происшествия
Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри
Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:39
Политика
МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38
Футбол
Сборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче
Vprognoze.ru 02:48
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51
Политика
Лавров рассказал о разногласиях с Болтоном
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, а также отметил, что их политические взгляды во многом не совпадали.
RT на русском 07:16
Кино
В сети появился трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
В сети появился трейлер нового сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа в главной роли.
Piter.tv 03:00
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Политика
Новый глава МИД Японии выступил за скорейшие переговоры с Лавровым
Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что хочет поскорее провести мирные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 08:24
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Политика
На акции протеста в Улан-Удэ избили депутата
Байкал-Daily 09 сентября в 22:18
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Коммерсантъ 03:25
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Здоровье
Медики дали рекомендации страдающим от аллергии на куриные яйца
Медики дали рекомендации людям, страдающим от аллергии на куриные яйца.
Актуальные Новости 06:46