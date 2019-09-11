Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев назвал условия развития арендного жилья в России

Развитие рынка съемного жилья в России потребует изменений на уровне регулирования договоров найма. Об этом в среду, 11 сентября, в прямом эфире программы «Диалог» на канале «Россия 24» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

ТАСС06:02

Медведев: надо объяснять, что аренда жилья - это неплохо

РИА Новости06:31

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России

Интерфакс05:52

Медведев выступил за расширение рынка арендного жилья

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Lenta.ru07:50

Медведев назвал ключевые условия для развития рынка арендного жилья

РБК09:01

Медведев заявил о необходимости развивать рынок арендного жилья

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
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Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
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Астронавты смогли изготовить бетон на МКС

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Названа возможная причина отставки Болтона

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Lenta.ru 12:12
Футбол

Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе

Болельщики "Краснодара" признали полузащитника Вандерсона лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
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Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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В Сети опубликованы полные характеристики Huawei Mate 30 Pro

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Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения

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Согласно результатам опроса компании Kantar, еду и лекарства «на чёрный день» закупили 9% британцев.
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В Москве открылся фестиваль современного танца DanceInversion

Москва открывает 20-й фестиваль современного танца Dance Inversion, передает телеканал «МИР 24».
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Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
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Презентован новый смартфон Oppo A9

Емкость аккумулятора смартфона составила 5 000 миллиампер-часов. На рынок девайс выйдет 16 сентября. Его стоимость пока не называется.
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