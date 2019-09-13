Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости". "В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели", - сказал Медведев.
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Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
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