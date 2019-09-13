Политика
Газета.RuМедведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости". "В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели", - сказал Медведев.
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Шоу-бизнес
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
РИА Новости 18:21
Авто
Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы
Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru 11 сентября в 08:40
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила о смерти 200 солдат Сарраджа
Народные новости 11 сентября в 12:51
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском 11:20
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Авто
Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд
В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня 11 сентября в 06:59
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Футбол
Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
Чемпионат 09:11
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Политика
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Космос
Высота орбиты МКС будет снова увеличена
Двигательную установку включали дважды на 585 секунд. В результате средняя высота полета станции увеличилась на 2,1 километра.
Российская газета 19:44
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM 19:22
Происшествия
Пять человек стали жертвами ливней в Испании
По меньшей мере пять человек погибли в результате ливневых дождей в нескольких регионах Испании, передаёт 13 сентября El Pais.
REGNUM 15:59
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ вчера в 03:11
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Общество
Деми Мур рассказала о выкидыше и алкоголизме
Звезда "Привидения" Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала и дала два интервью, приуроченных к выходу ее мемуаров, в которых она рассказывает об отношениях с актером Эштоном Кутчером, неудачных попытках забеременеть в 42 года и постоянной борьбе с алкоголизмом и зависимостью от болеутоляющих.
Газета.Ru 16:40
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Транспорт
ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах
RT на русском 19:23
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам
Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
Autosport.com.ru 05:44
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной
Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online 07:28
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru 08:05