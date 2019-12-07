Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости". "Ну не будет тогда ничего", - сказал Медведев.

Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу

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