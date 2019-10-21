Общество
ТВ ЦентрМедведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику
Почему в российскую экономику выгодно инвестировать, рассказал Дмитрий Медведев в интервью одному из федеральных телеканалов. Как отметил премьер, созданию благоприятных условий для инвестиций мешают торговые войны и другие барьеры.
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Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов
Российская газета08:18
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Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Росбалт 06:15
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога на Bentley
В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3,0 был применен к 54 автомобилям, из которых 21 принадлежит физическим лицам.
Tvoe-avto.com 10:19
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 19 октября в 01:06
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Телепрограмма 19 октября в 06:52
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Политика
Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом
Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.
Известия 15:45
Происшествия
На востоке Москвы горит крупный склад
Складской комплекс загорелся вечером в понедельник на востоке Москвы.
Российская газета 16:43
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Армия и оружие
Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных
Курды закидали помидорами и камнями колонну американских военных автомобилей, покидающих Сирию.
Российская газета 15:24
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Единоборства
Украинец Гвоздик выписан из больницы после боя с Бетербиевым
Sport24.ru вчера в 21:43
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета
При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Происшествия
Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов
В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.
Интерфакс 09:58
Происшествия
В Басманном суде трое человек заковали себя в наручники
Двое молодых людей и девушка заковали себя в наручники. Они отметили, что таким образом пытались поддержать Чирцова.
РБК 16:34
Происшествия
На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков
Российскую туристку, француза и двоих таитянок задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками при себе.
РБК 16:32
Политика
Китай добивается введения санкций против США на 2,4 миллиарда долларов
Власти КНР добиваются введения ответных мер по вопросу пошлин в адрес США за несоответствие правилам ВТО пошлин, введенных американскими властями в период с 2007 по 2012 год.
Страна Советов on-line 16:41
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество
Россия не вошла в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами
Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили рейтинг пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).
News.ru 13:50
Общество
Гвардиола может стать главой каталонского правительства
Каталонская европейская демократическая партия рассматривает вариант поддержки Хосепа Гвардиолы на выборах главы каталонского правительства.
Евро-футбол.ру 14:45
Политика
Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
РБК 13:55
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса
Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
МК-Спорт 13:57
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
РБК 13:48
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Политика
В Одессу прибыли американские катера
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера, которые были переданы Украине Соединенными Штатами Америки еще в 2018 году.
ТК Звезда 09:59