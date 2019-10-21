Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрМедведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику

Почему в российскую экономику выгодно инвестировать, рассказал Дмитрий Медведев в интервью одному из федеральных телеканалов. Как отметил премьер, созданию благоприятных условий для инвестиций мешают торговые войны и другие барьеры.
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Медведев рассказал, как Россия создает привлекательный инвестклимат

Собеседник13:48

Медведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику

ТВ Центр08:45

Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов

Российская газета08:18

Медведев назвал способы, как стимулировать иностранцев вкладывать средства в Россию

ГЛАС.RU09:44

Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

РБК07:39

Медведев назвал отличие российской экономики от американской

REGNUM06:59

Медведев выступил за равные условия для российских и иностранных инвесторов

ТАСС05:16
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Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
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Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова

Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета

При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
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Коломойский заявил о готовности посмеяться над самоубийством соратницы Порошенко

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Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

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Газета.Ru 16:20
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В свою очередь, евро в понедельник на открытии подорожал на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,21 рубля.
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РЕН ТВ 10:09
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Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Происшествия

Второй ранг присвоен пожару на складе на востоке Москвы

Пожару на складе на востоке Москвы присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 15:46
Культура

Руководитель хора Веревки рассказал, кто надоумил коллектив выступить со скандальным номером

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Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво

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Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

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RT на русском 16:09
Происшествия

Установлены подозреваемые по делу о взрыве газа в жилом доме в Шахтах

Следственный комитет России установил личности подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области.
Газета.Ru 16:21
Армия и оружие

Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

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В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад

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Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
Sport24.ru 13:49
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В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
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17-летний сын Водяновой поделился трогательным фото с возлюбленной

Не исключено, что вместе со старшим наследником Водяновой, 17-летним Лукасом Портманом, путешествует и его девушка.
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Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

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В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи «железнодорожников» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
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