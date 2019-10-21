Почему в российскую экономику выгодно инвестировать, рассказал Дмитрий Медведев в интервью одному из федеральных телеканалов. Как отметил премьер, созданию благоприятных условий для инвестиций мешают торговые войны и другие барьеры.

Медведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику

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