Общество
ТВ ЦентрМедведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику
Почему в российскую экономику выгодно инвестировать, рассказал Дмитрий Медведев в интервью одному из федеральных телеканалов. Как отметил премьер, созданию благоприятных условий для инвестиций мешают торговые войны и другие барьеры.
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Медведев призвал обеспечить равные условия для российских и иностранных инвесторов
Российская газета08:18
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика
Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
РБК 13:55
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета
При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Политика
Коломойский заявил о готовности посмеяться над самоубийством соратницы Порошенко
Lenta.ru 15:56
Политика
В Кремле заявили об исходящей от официального Киева «невнятице»
15 октября Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил.
RT на русском 13:53
Футбол
Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 16:20
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро идут вниз
В свою очередь, евро в понедельник на открытии подорожал на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,21 рубля.
Свободная Пресса 08:25
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем вчера в 20:41
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Происшествия
Второй ранг присвоен пожару на складе на востоке Москвы
Пожару на складе на востоке Москвы присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 15:46
Культура
Руководитель хора Веревки рассказал, кто надоумил коллектив выступить со скандальным номером
Украина.ру 11:38
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 10:16
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Происшествия
Установлены подозреваемые по делу о взрыве газа в жилом доме в Шахтах
Следственный комитет России установил личности подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области.
Газета.Ru 16:21
Армия и оружие
Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР
Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Вечерний курьер 12:32
Футбол
Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
Sport24.ru 13:49
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес
17-летний сын Водяновой поделился трогательным фото с возлюбленной
Не исключено, что вместе со старшим наследником Водяновой, 17-летним Лукасом Портманом, путешествует и его девушка.
Телепрограмма 16:02
Кино
Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей
Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.
ГЛАС.RU 16:25
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру 16:28
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика
Посольство РФ опровергло обвинения главы чешской контрразведки
В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
Известия 12:31
Футбол
Юрий Семин: Пока Роналду еще никто не удержал
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи «железнодорожников» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
Спорт день за днем 16:32