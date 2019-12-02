Экономика
ОрелградМедведев не дал Орловщине денег из-за неэффективности власти
Правительство страны поощрило регионы с эффективными губернаторами. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, кабинет министров распределил 45 миллиардов рублей между 50 регионами страны, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году.
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Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъ02 декабря в 09:48
Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам
Экономика сегодня02 декабря в 08:59
Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей
Евразия Daily02 декабря в 08:34
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