Экономика

ОрелградОрелградМедведев не дал Орловщине денег из-за неэффективности власти

Правительство страны поощрило регионы с эффективными губернаторами. Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, кабинет министров распределил 45 миллиардов рублей между 50 регионами страны, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году.
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Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов

Deita.ruвчера в 04:00

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Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газета02 декабря в 09:25

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УтроNews02 декабря в 09:03

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Экономика сегодня02 декабря в 08:59

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Daily02 декабря в 08:34
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Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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