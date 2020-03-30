Коронавирус

ФАНФАНМедведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией

Если распространение коронавирусной инфекции в России приобретет неблагоприятный сценарий, то может потребоваться принятие более жестких решений для борьбы с пандемией. Об этом сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к россиянам.
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Дмитрий Медведев
Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений. Поэтому важно сделать всё, чтобы это не случилось.
— Дмитрий Медведев, российский политикНациональная служба новостей 00:12

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