Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений. Поэтому важно сделать всё, чтобы это не случилось.

Если распространение коронавирусной инфекции в России приобретет неблагоприятный сценарий, то может потребоваться принятие более жестких решений для борьбы с пандемией. Об этом сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к россиянам.

Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией

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