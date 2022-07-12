Судебные эксперты в Испании пришли к выводу, что бывший президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш скончался в результате естественных причин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на близкий к расследованию источник.
Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось ранее, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на youtube-канале регулятора.
Минобороны Британии опубликовало в соцсетях заявление, в котором обвинило Би-би-си (ВВС) в том, что радиовещательная корпорация подвергает опасности солдат, собираясь выпустить сегодня вечером передачу-расследование о возможном совершении британскими спецназовцами убийств безоружных людей в Афганистане.
Московский муниципальный депутат Илья Яшин стал фигурантом уголовного дела по статье о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации, сообщил адвокат политика Вадим Прохоров на своей странице в Facebook.