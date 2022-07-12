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Медведев не исключил создания новой резервной валюты для стран БРИКС

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев допустил возможность создания новой резервной валюты стран БРИКС.
Коммерсантъ
Медведев добавил, что платежеспособность Европы мало беспокоит Россию.
Взгляд.ру
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале
, что лучшей защитой от стремительно сдающего позиции евро является переход на новые способы оплаты, включая использование национальных валют.
Центральная Служба Новостей
БРИКС — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
URA.Ru

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Медведев не исключил создания новой резервной валюты для стран БРИКС
Общественная служба новостей08:35
Медведев предрек создание новой валюты для России и ее союзников
Рамблер08:48
Д. Медведев: новая валюта стран БРИКС защитит от протухающего евро
Neftegaz.ru08:39
Медведев заявил о возможности создания новой резервной валюты для стран БРИКС
Комсомольская правда12:18
Медведев не исключил создания новой резервной валюты для стран БРИКС
РИА Новости08:34
Медведев допустил создание в будущем новой резервной валюты БРИКС
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Медведев анонсировал создание единой валюты России и ее союзников
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