САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения средств на госпрограмму развития сельских территорий со следующего года.

Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села

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