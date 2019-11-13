Экономика
ИзвестияМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
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Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
Соседка доцента Олега Соколова по дому на набережной Мойки в Петербурге слышала крики скандала и удары, доносившиеся из квартиры доцента в ночь на 8 ноября, когда произошло убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
REGNUM вчера в 22:46
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Общество
Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз
В новом Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения, предусматривающие увеличение штрафов за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах.
Газета.Ru 00:56
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Футбол
На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»
На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо».
РБК вчера в 07:53
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Кино
В киновселенной Marvel появятся три новых супергероя
Кинематографическая вселенная Marvel пополнится тремя новыми супергероями, заявил глава Marvel Studios Кевин Файги.
МИР 24 вчера в 23:48
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° вчера в 05:22
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток вчера в 07:02
Общество
В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города
ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.
ТАСС вчера в 18:03
Гаджеты
Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов
ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Тайга.инфо 11 ноября в 01:01
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК 11 ноября в 15:40
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК 11 ноября в 22:09
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
iReactor 11 ноября в 22:14
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета вчера в 08:00
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Авто
АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 11 ноября в 13:25
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Политика
Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Теннис
Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
ТАСС Спорт вчера в 18:02